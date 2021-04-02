На Гарика похожа: Асмус разместила фото без косметики и одежды

Если некоторые звёзды решаются на то, чтобы предстать перед аудиторией без мейкапа, то экс-супруга Гарика Харламова пошла дальше, разместив в Instagram снимок не только без косметики, но и без одежды.

Кристина Асмус наглядно продемонстрировала, что ей нечего скрывать от публики, так как она прекрасна в любом виде.

Звезда сериала "Интерны" показала свою розовую кожу, свободную от ретуши и косметики. Актриса на снимке сидит в ванной. Всё лишнее скрывается под слоем воды.

Звезда отличается юмором, поэтому попыталась изобразить гламурную "уточку", однако, сделала это чрезмерно шаржированно. Её выражение скорее напоминает гримасу дерзкого ребёнка, чем типичное лицо девушки из Instagram.

В её мимике подписчики даже узнали черты Гарика Харламова.

"На Гарика похожа", — поделилсь своим мнением фолловеры. "Да, это я!!! Не пугайтесь. Посмотрим, сколько лайков соберёт моё фото без косметики, фотошопа, фильтров, любых вмешательств и без одежды", — написала артистка в своём микроблоге под снимком.

Интернет-пользователи оценили юмор Асмус.

"Красавица! У меня все фото такие. Чтобы, когда стану знаменитой, могли на улице узнавать", — пошутили в Сети.

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