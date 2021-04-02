Ирина Дубцова раскрыла секрет резкого снижения веса

Победительница "Фабрики звёзд", которую часто критиковали за лишние килограммы, рассказала о простом, но эффективном способе похудения.

По словам Дубцовой, ей удалось справиться с лишним весом, элементарно ограничив себя в еде.

Ирина питается лишь раз в сутки. Причём для приёма пищи выбирает вечер. Именно такой график подходит лично ей. Певица старательно ограничивает себя в калориях. Кроме того, она усиленно занимается спортом.

Период пандемии исполнительница хита "Я за ним поднимусь в небо" провела с пользой, старательно практикуя физические нагрузки.

Если другие звёзды жаловались, что во время вынужденной самоизоляции поправились, то Ирина, наоборот, стала заметно стройнее. Девушка прекрасно выглядит, охотно делясь секретами красоты с окружающими.

"Спортом сейчас я занимаюсь меньше, чем раньше, а всю пандемию занималась с тренером", — объяснила певица в интервью изданию "7Дней".

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