Певец Алексей Глызин опубликовал на своей странице в Instagram фото. На снимке исполнитель запечатлён в компании Ларисы Долиной и гитариста Дмитрия Четвергова.
"Всех на фото узнали?" — подписал артист фото.
Внимание подписчиков Глызина приковало изображение Ларисы Долиной.
Как водится, в чужих аккаунтах Instagram звёзды выглядят иначе, чем в своих. По этому снимку интернет-аудитория составила чёткое представление о том, как на самом деле выглядит 65-летняя певица.
На лице постройневшей исполнительницы заметны морщины, которые легко убираются с помощью фоторедактора. Сетевые критики тут же стали ужасаться, глядя на фото Ларисы Александровны.
"Долина, какой ужас", — писали злые комментаторы.
Другие же фолловеры отметили, что артистка отлично выглядит для своего возраста
"Лариса Долина — королева, красавица, а какой у неё голос!";
"По-моему, прекрасно выглядит для своего возраста", — написали фанаты певицы.
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