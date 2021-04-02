Телеведущий стал отцом во второй раз 26 марта. Новая возлюбленная гражданского мужа покойной Жанны Фриске стала мамой второй раз. У Екатерины Тулуповой растёт дочка от первого брака.
Счастливая родительница пребывает в клинике, а радостный отец задумался о выборе имени ребёнку.
Дмитрий решил положиться на мнение фолловеров в этом вопросе и устроил интерактивное голосование. Он попросил подписчиков помочь ему определиться с именем для малыша в Instagram.
Шепелев предложил список из 12 разных мужских имён.
Среди предложенных вариантов было имя сына американского изобретателя Илона Маска — X Æ A-12.
Голосование состоялось. Подавляющее большинство поклонников знаменитости посоветовали ему остановиться на имени для мальчика — Матвей.
Шепелев, однако, не спешит безоговорочно довериться мнению публики, объяснив, что ещё подумает.
Нашлись недоверчивые фолловеры, которые предположили, что Шепелев таким образом решил разыграть аудиторию.
"Дурак, у тебя же девочка", — сохраняя интригу, подписал Шепелев.
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