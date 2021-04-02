Илья Резник вынужден попрощаться с загородным домом

Четвёртого апреля поэту-песеннику Илье Резнику исполнится 83 года. Автор хитов, которые исполняют Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и другие артисты первой величины, оказался в ситуации, когда ему пришлось в спешном порядке съезжать из загородного дома, где он счастливо жил с семьёй почти десять лет.

Автор чудесных песен объяснил, почему он был вынужден переехать.

"Невмоготу платить аренду. Слава Богу, на улице не остались. У нас есть небольшая трёхкомнатная квартира в Москве, и мы туда переехали. Трудно было выезжать: очень много архива, памятных вещей, которые нужно было перевозить. Слава богу, мы это преодолели. Наших животных отправили к родителям Иры на дачу. У нас сейчас две собачки и четыре кошечки. Будем жить там и в Москве. И, конечно, в Ялте", — сказал Илья Рахмиэлевич в интервью "Собеседнику".

Поэт-песенник объяснил, что его проблемы не связаны с пандемией коронавируса.

"Нет, не из-за пандемии. Аренда дома — это очень большие деньги. Хотя хозяева этого дома — очень достойные люди. Они были согласны даже на отсрочку. Мы иногда по два-три месяца не могли платить за аренду, потому что не было денег. Ждали, когда авторские придут. У меня же прибыль сейчас какая? Авторские! Они приходят раз в три месяца. Концертной деятельности у меня нет. Правда, порой звонят люди и просят написать песню на заказ. Но у меня язык не поворачивается назвать сумму. Или, бывает, порой спрашивают: "Сколько стоит ваша песня?" Что я должен ответить? Мои песни — бесценны, потому что все живут десятки лет", — сказал Резник.

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