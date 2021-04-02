Экс-супруга Кержакова рассказала о его переписке с женой Аршавина

По словам Миланы Тюльпановой, супруг стал откровенно ей изменять после кончины её влиятельного отца. Своего тестя, по словам женщины, сенатора Вадима Тюльпанова спортсмен побаивался.

Милана рассказала, что о встречах супруга с некими женщинами ей нередко сообщали журналисты, просившие прокомментировать ситуацию.

Тюльпанова вспомнила, как однажды увидела переписку Кержакова с женщинами. Футболист упорно отрицал факт измен и даже грозил супруге разводом.

Чтобы сделать своё общение с представительницами прекрасного пола максимально конфиденциальным, Кержаков, по словам экс-супруги, завёл второй телефон.

Переписку спортсмен нередко вёл с дамами, которых Милана знала лично. Однажды она увидела в телефоне мужа диалог с экс-женой Андрея Аршавина Алисой Казьминой.

"Там были мои знакомые, наши общие знакомые, женщины, которых я знала. Например, я не знаю, у кого с кем что было, но даже, например, там была переписка Саши и бывшей жены Андрея Аршавина Алисы неоднозначного характера", — рассказала Тюльпанова в Youtube-шоу "Алёна, блин!".

Милана Тюльпанова и Александр Кержаков вступили в брак в 2015 году, в 2017-м у них родился сын Артемий, а в 2019-м они расстались, не избежав громкого публичного скандала.

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