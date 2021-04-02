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Саунд-продюсер Моргенштерна попал в автомобильную аварию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Видеоблогер и музыкант Слава Марлоу попал в ДТП в столице. Кадры с места происшествия звезда интернета разместил в сторис Instagram.

Саунд-продюсер Моргенштерна попал в автомобильную аварию

Артём Готлиб, известный под псевдонимом Слава Марлоу, поделился видео, на котором автомобиль марки Mercedes столкнулся с машиной такси марки Kia на оживленной дороге.

Вероятно, что виновником аварии стал водитель такси, так как его автомобиль врезался в транспортное средство блогера сзади.

"Все таксисты обожают мою машину", — пошутил друг Алишера Валееева (Моргенштерна).

Ранее Слава Марлоу стал участником шоу "Давай поженимся". Юный музыкант признался, что ему из-за популярности трудно найти себе возлюбленную.

Лариса Гузеева и Роза Сябитова подбирали молодому человеку невесту. Слава остановил свой выбор на балерине из Японии.

Сопровождал музыканта рэпер Моргенштерн, которого в шоу эксперт моды Александр Васильев признал внебрачным сыном.

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SLAVA MARLOW - Ты Горишь Как Огонь
Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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