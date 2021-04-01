Рэпер Артем Готлиб, известный как Слава Марлоу, попал в аварию в Москве, о чем сообщил сам в сторис своего Instagram-аккаунта.
На получивших распространение кадрах можно видеть, что его машина столкнулась с такси. Сильных повреждений не видно, но бамперы обоих автомобилей слегка погнуты. Участники аварии на видео решали вопрос, вызывать ГИБДД или нет. "Все таксисты обожают мою машину", — пишет музыкант.
В последнем ролике автомобиль Славы Марлоу двигался по дороге с подписью, что у Готлиба нет времени из-за важной встречи, отмечает Лента. ру. В настоящее время эта сторис недоступна.
Ранее певец Шура, прославившийся своей тягой к эпатированию публики, в радиоэфире обвинил в некультурности друга Славы — рэпера Моргенштерна.
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