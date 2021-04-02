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Виктор Дробыш рассказал о скандале с Настасьей Самбурской

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Настасья Самбурская подала в суд на продюсера, так как он не смог сделать из неё звезду с солидными гонорарами.

Виктор Дробыш рассказал о скандале с Настасьей Самбурской

Звезда сериала "Универ" обвинила Дробыша в том, что он не выполнил условия контракта. Согласно договору, он обязался поспособствовать успешной музыкальной карьере Самбурской.

Продюсер убедился, что лучше всего Настасье подойдёт амплуа шансонье. Вскоре Самбурская получила премию "Шансон года", "Прорыв года". Затем начались концерты и, по убеждению шоумена, он свою миссию выполнил.

Сама Настасья так не считает. Она не удовлетворена размерами своих гонораров.

"Она ничего мне не платила, я занимался ею за свой счёт, раскрутка Самбурской обошлась мне примерно в 12 миллионов. Она хотела расторгнуть контракт, якобы я её обманул, как потребителя. Судя по всему, бесстыдству нет границ", — заявил Дробыш в интервью "Алёна, блин!".

Продюсер уверен, что примириться с актрисой ему не удастся. Он только надеется получить назад свои деньги. Этим вопросом уже занимаются юристы.

Дробыш отметил, что Самбурская "недоговороспособная" и непредсказуемая в своих выходках.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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