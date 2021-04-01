Гоша Куценко поделился кадрами, на которым человек, который напоминает бездомного, поёт неземным по красоте голосом песню "Надежда — мой компас земной".
"Моя любимая песня. Она о том, что никогда нельзя терять Надежду!" — написал Куценко под видео.
Публику очень впечатлил талант самобытного певца, развлекающего публику в метро.
"Гоша, надо подать заявку на проект "Голос"! Это тот случай, когда точно есть шанс, ты не случайно его встретил", — написали фолловеры.
"Срочно отмыть, накормить и на эстраду!!! А не Моргенштернов всяких", — высказали своё мнение интернет-пользователи.
"Это он поёт? Грустно как-то. Человек в беде. Пусть к нему придет помощь", — отметили подписчики.
"Особенно в его устах эта песня звучит так … До слёз", — написали тронутые до глубины души фолловеры.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".