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Гоша Куценко встретил талантливого бездомного с волшебным голосом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Гоша Куценко поделился кадрами, на которым человек, который напоминает бездомного, поёт неземным по красоте голосом песню "Надежда — мой компас земной".

Гоша Куценко встретил талантливого бездомного с волшебным голосом

"Моя любимая песня. Она о том, что никогда нельзя терять Надежду!" — написал Куценко под видео.

Публику очень впечатлил талант самобытного певца, развлекающего публику в метро.

"Гоша, надо подать заявку на проект "Голос"! Это тот случай, когда точно есть шанс, ты не случайно его встретил", — написали фолловеры.

"Срочно отмыть, накормить и на эстраду!!! А не Моргенштернов всяких", — высказали своё мнение интернет-пользователи.

"Это он поёт? Грустно как-то. Человек в беде. Пусть к нему придет помощь", — отметили подписчики.

"Особенно в его устах эта песня звучит так … До слёз", — написали тронутые до глубины души фолловеры.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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