Екатерина Белоцерковская объяснила, что узнаёт новости о судьбе детского киножурнала из прессы.
Весть о назначении нового гендиректора "Ералаша" удивила публику.
Поклонники желают знать, что ждёт любимый с детства кинопроект.
Подробности о судьбе популярного киножурнала представители СМИ пытаются узнать у вдовы Бориса Грачевского — Екатерины Белоцерковской.
Женщину подобные вопросы выводят из себя. Она устала объяснять прессе одно и тоже.
"Господа журналисты, можно меня ни о чем не спрашивать? Я ничего не знаю, узнала так же, как и вы, из прессы. Мой выбор никто не спрашивал", — написала Екатерина в своём микроблоге в посте на траурном чёрном фоне.
Ранее сообщалось, что должность руководителя ООО "Ералаш" Бориса Грачевского переходит к его соучредителю Аркадию Григоряну.
С момента юридической передачи прав он сможет действовать по своему усмотрению от лица компании без доверенности. Режиссёр проекта всё ещё числится в списке учредителей двух компаний: ООО "Ералаш" и ООО "Продюсерский центр "Ералаш".
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