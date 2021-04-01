Ивлеева рассказала, что её мучают два главных страха в жизни

Поклонники привыкли видеть Ивлееву беспечной и весёлой. Блогер позиционирует себя как девчонку-оторву, готовую к рискованным приключениям.

Звезда объяснила, что её отчаянный образ обманчив. На самом деле существуют вещи, которые её по-настоящему страшат.

"У меня есть два страха. Первый — потерять Лёху (Алексей Узенюк, рэпер Элджей — Прим. ред.), второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идёшь", — объяснила Ивлеева в гостях YouTube-шоу "Джарахов".

На вопрос о том, что её раздражает в муже, Ивлеева объяснила, что у них с супругом нет времени отыскивать недостатки друг в друге, так как они очень занятые люди.