Давид Манукян объяснил, что за девушка оказалась в его постели

Ранее Интернет взорвался после того, как за спиной у блогера увидели незнакомую брюнетку, которая отдыхала в его кровати.

Экс-бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян обратился к подписчикам, снимая селфи. В какой-то момент камера дёрнулась и "засветила" за его спиной некую темноволосую девушку.

Дава отметил, что зрители могли увидеть его директора, с которой он поселился в одном отеле.

"Застукали? А кто меня застукал? А чего мне рассказывать, если меня ни с кем не застукали? Её уже и помощницей называют, и пиарщицей. Есть много интервью, где я рассказывал, что этот человек — мой директор, который имеет отношение к моим проектам с самого начала моего пути. Мы всей командой живём в одном отеле, соответственно, заходим друг другу в номера. И вместе со мной было очень много людей, тот же Гоша, который со мной работает", — объяснил Манукян каналу РЕН-ТВ.

Шоумен отметил, что его смешат подобные "разоблачения".

"Когда я вижу такие вещи, мне становится смешно: люди находят любую мелочь, которую стараются интерпретировать по-своему. Я свободный, говорил об этом уже много раз. В общем, я свободный человек", — заключил Дава.