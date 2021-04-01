Юрий Лоза обладает непревзойдённым юмором. Автор и исполнитель хита "Плот" поделился рискованной первоапрельской шуткой.
В своём Instagram Юрий Эдуардович подкинул спорную идею для любителей разыгрывать людей в День дурака.
Композитор по пунктам расписал, как следует себя вести, чтобы шутка наверняка удалась.
"Первое апреля — день шуток и весёлых розыгрышей. Хочу поделиться с вами хохмой из интернета, которую вы вполне можете осуществить.
Как приколоться над кем-нибудь в парке:
1. Подсесть на скамейку к незнакомцу.
2. Положить перед ним конверт с чьей-нибудь фотографией.
3. Прошептать: "Все должно выглядеть как несчастный случай".
4. Встать и уйти," — написал певец в своём микроблоге.
Подписчиков исполнителя шутка впечатлила.
"И денег пару лямов долларов не забыть", — отметили фолловеры.
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