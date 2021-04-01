Юрий Лоза рассказал сценарий искоромётного розыгрыша

Юрий Лоза обладает непревзойдённым юмором. Автор и исполнитель хита "Плот" поделился рискованной первоапрельской шуткой.

В своём Instagram Юрий Эдуардович подкинул спорную идею для любителей разыгрывать людей в День дурака.

Композитор по пунктам расписал, как следует себя вести, чтобы шутка наверняка удалась.

"Первое апреля — день шуток и весёлых розыгрышей. Хочу поделиться с вами хохмой из интернета, которую вы вполне можете осуществить.

Как приколоться над кем-нибудь в парке:

1. Подсесть на скамейку к незнакомцу.

2. Положить перед ним конверт с чьей-нибудь фотографией.

3. Прошептать: "Все должно выглядеть как несчастный случай".

4. Встать и уйти," — написал певец в своём микроблоге.

Подписчиков исполнителя шутка впечатлила.

"И денег пару лямов долларов не забыть", — отметили фолловеры.