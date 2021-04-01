Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" стал похож на трасгендера.
Стас Костюшкин опубликовал в Instagram снимок, который вызвал недоумение фолловеров.
На фото певец предстал "сладким" блондином. Артист не пожалел макияжа для глаз и губ.
С гламурным выражением лица певец позировал на камеру.
Экс-солист группы "Чай вдвоём" объяснил подписчикам, чем вызван его экстравагантный образ.
"Сегодня с шести утра не сплю. Прохожу пробы к сериалу "Пенкин" Я буду играть Сергея в период его жизни, сразу после капеллы. Говорят, что погружение в образ получилось великолепное. Держите за меня кулачки, очень волнуюсь", — написал Костюшкин под снимком.
Подписчики поспешили прокомментировать гламурное фото.
"Свят-свят! Только не Костюшкин!!!!! Аааа, фу! Пост прочитал — отлегло";
"Очень похоже, грим подобран великолепно. Только не увлекайтесь";
"Как будто переселение душ"; "Полное погружение, даже немного пугает", — отреагировали фолловеры в комментариях под постом.
Впрочем, нашлись те, кто засомневался в правдивости информации, вспомнив, что сегодня день дурака.
"Похож! Если это не первоапрельская шутка!?", — прокомментировали недоверчивые интернет-пользователи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".