Напомаженный Стас Костюшкин шокировал подписчиков

Исполнитель хита "Женщина, я не танцую" стал похож на трасгендера.

Стас Костюшкин опубликовал в Instagram снимок, который вызвал недоумение фолловеров.

На фото певец предстал "сладким" блондином. Артист не пожалел макияжа для глаз и губ.

С гламурным выражением лица певец позировал на камеру.

Экс-солист группы "Чай вдвоём" объяснил подписчикам, чем вызван его экстравагантный образ.

"Сегодня с шести утра не сплю. Прохожу пробы к сериалу "Пенкин" Я буду играть Сергея в период его жизни, сразу после капеллы. Говорят, что погружение в образ получилось великолепное. Держите за меня кулачки, очень волнуюсь", — написал Костюшкин под снимком.

Подписчики поспешили прокомментировать гламурное фото.

"Свят-свят! Только не Костюшкин!!!!! Аааа, фу! Пост прочитал — отлегло"; "Очень похоже, грим подобран великолепно. Только не увлекайтесь"; "Как будто переселение душ"; "Полное погружение, даже немного пугает", — отреагировали фолловеры в комментариях под постом.

Впрочем, нашлись те, кто засомневался в правдивости информации, вспомнив, что сегодня день дурака.

"Похож! Если это не первоапрельская шутка!?", — прокомментировали недоверчивые интернет-пользователи.