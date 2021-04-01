Актёр Павел Деревянко объяснил, что режиссёр Никита Михалков не совсем корректно озвучил сумму, которую артист зарабатывает за один съёмочный день.
Маститый кинодеятель уверен, что Деревянко зарабатывает триста тысяч рублей в сутки.
"Расценки немножко другие. Мне, конечно, было неприятно. Я снимался в его кино "Цитадель". Он ко мне относился с большой симпатией. И я к нему с большим уважением. Впрочем, и сейчас тоже, несмотря на то, что он посеял зерно сомнений и раздор в людях", — отметил артист.
Деревянко заметил противоречие в заявлениях Михалкова, который сначала объявил, что не собирается переходить на личности, но тут же озвучил суммы и фамилии артистов.
По словам актёра, он стал жертвой травли после заявления Никиты Сергеевича. Павел заметил, что хочет быть как можно дальше от политики, так как она его не волнует. На первое место он ставит творческую реализацию в своей профессии.
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