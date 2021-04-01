Басков рассказал, как 28 раз спел "Шарманку" Ельцину

Певец признался, что в молодости грешил тем, что мог выйти на сцену в состоянии алкогольного опьянения.

На одном из таких вольных концертов присутствовал бывший президент России Борис Ельцин, который в то время уже вышел в отставку.

Дело происходило в 2001 году. После торжественного выступления с Монсеррат Кабалье в Ледовом дворце северной столицы Баскова позвали на частную вечеринку.

Там ему часто подливали выпивку, а затем требовали исполнить песню "Шарманка" по заказу Бориса Николаевича.

Бывшему президенту и другим VIP-гостям мероприятия выступление пришлось по душе.

Баскова много раз вызвали на сцену. В общей сложности ему пришлось исполнить "Шарманку" 28 раз за вечер.

"Мы выпивали. Борис Николаевич говорил: "Когда будет "Шарманка"? И я опять пел", — вспомнил Басков в Youtube-шоу "Студия 69".

Музыкант заверил, что давно отказался от употребления алкоголя.