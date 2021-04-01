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Три поколения большой семьи Пугачёвой на одном снимке

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После частичной отмены ограничений, связанных с пандемией, Аллу Пугачёву всё чаще можно видеть на светских мероприятиях и ТВ-программах. Очередным поводом выйти на люди стал день рождения внучки Клавы Земцовой.

Три поколения большой семьи Пугачёвой на одном снимке

Младшей дочке Кристины Орбакайте исполнилось девять лет. Орбакайте устроила дочке шикарный праздник "в девчачьем" стиле с бабочками и цветами.

На праздник пришло немало детей знаменитостей. Помимо Гарри и Лизы Галкиных, торжество посетили дети Жасмин.

Фотограф сделал на память снимок членов звёздного семейства. В центре фото стояла именинница Клава, рядом расположились Лиза и Гарри. Рядом с детьми разместились родители Клавы — Орбакайте с мужем Земцовым. По другую сторону снимка расположилась Примадонна с Максимом Галкиным.

"Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу", — подписала фото Орбакайте в Instagram.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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