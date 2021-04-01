Три поколения большой семьи Пугачёвой на одном снимке

После частичной отмены ограничений, связанных с пандемией, Аллу Пугачёву всё чаще можно видеть на светских мероприятиях и ТВ-программах. Очередным поводом выйти на люди стал день рождения внучки Клавы Земцовой.

Младшей дочке Кристины Орбакайте исполнилось девять лет. Орбакайте устроила дочке шикарный праздник "в девчачьем" стиле с бабочками и цветами.

На праздник пришло немало детей знаменитостей. Помимо Гарри и Лизы Галкиных, торжество посетили дети Жасмин.

Фотограф сделал на память снимок членов звёздного семейства. В центре фото стояла именинница Клава, рядом расположились Лиза и Гарри. Рядом с детьми разместились родители Клавы — Орбакайте с мужем Земцовым. По другую сторону снимка расположилась Примадонна с Максимом Галкиным.

"Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу", — подписала фото Орбакайте в Instagram.