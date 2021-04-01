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Юлианна Караулова расстроилась из-за пола будущего ребёнка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выпускница "Фабрики звёзд" рассказала о прибавке в весе из-за беременности.

Юлианна Караулова расстроилась из-за пола будущего ребёнка

Исполнительница отметила, что огорчилась, узнав пол ребёнка, которого носит под сердцем.

Певица объяснила, что поправилась на девять килограммов, находясь в интересном положении.

Медики предостерегли звезду от занятия спортом. 32-летняя женщина следит за питанием, отказавшись от сладостей.

"Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол. Поэтому, когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть", — передаёт слова Юлианны "Экономика сегодня".

О том, кого она ожидает — мальчика или девочку, Караулова не уточнила.

Звезда призналась, что уже выбрала несколько вариантов имени для малыша, но озвучивать их пока не стала.

Она объяснила, что окончательно определится с именем только после появления ребёнка на свет.

Отец ребёнка — продюсер Андрей Чёрный, с которым девушка познакомилась на "Фабрике звезд" более пятнадцати лет назад.

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Автор: Елена Былкина
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