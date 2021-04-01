Бывший жених Ольги Бузовой сообщил о своей свадьбе

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой Денис Лебедев рассказал на своей страничке в Instagram, что связал себя узами брака.

Молодой человек опубликовал в своём микроблоге видео, где на руках счастливых молодожёнов красуются обручальные кольца.

"Женщина гуляет от распущенности, а мужчина — от грусти! Это к нам не относится, мы счастливы сами по себе и вместе. Спасибо за нашу выездную церемонию", — написал Лебедев в своём посте.

Отношения с поющей ведущей у Лебедева начались в 2018 году. Молодой человек был участником шоу "Замуж за Бузову". Ему удалось найти ключик к сердцу капризной звезды, и она объявила его победителем проекта.

Общение пары вне шоу, однако, не заладилось. Ольга и Денис прекратили отношения спустя месяц после начала своего романа.

Представительница селебрити заподозрила, что избранник пытается использовать её для пиара. Ольга со скандалом рассталась с бойфрендом. Сам Денис не отвечал на обвинения Бузовой.