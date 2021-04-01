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Льва Лещенко тревожит состояние Вячеслава Зайцева

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лев Лещенко отметил, что в свой день рождения модельер Вячеслав Зайцев был в "забытьи". По словам народного артиста РСФСР, 83-летний кутюрье выглядит слабым.

Льва Лещенко тревожит состояние Вячеслава Зайцева

Несмотря на проблемы со здоровьем именитого гуру моды, Вячеслава Михайловича пришли поздравить его друзья.

В числе VIP-гостей праздника были Алла Пугачёва, Максим Галкин, супруга режиссёра Никиты Михалкова Татьяна и жена модельера Валентина Юдашкина Марина.

"Они пришли просто поздравить его бескорыстно, без всяких денег. Алла, Галкин… Оказывается, там организаторы какие-то билеты продавали. Но, с другой стороны, там был показ мод, и, наверно они каким-то образом собирали людей, чтобы его провести, этот показ, он длился примерно час", — сказал Лещенко в интервью Пятому каналу.

Певец вспомнил о скандале, связанном с продажей билетов на день рождения Зайцева.

Ранее в прессе писали, что праздник в честь кутюрье превратился в балаган. Толпы фанатов, увидев перед собой звёзд, атаковали знаменитостей, прося автографы и общие снимки.

Лещенко объяснил, что организацией дня рождения занимался не сам Зайцев, а его помощники. Исполнитель увидел, что Вячеслав Михайлович не может работать в прежнем темпе.

"Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком, знаете, полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ и человек. Который одел, обул нашу страну в те годы, когда она была чёрно-белой краской нарисована вся", — добавил Лещенко.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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