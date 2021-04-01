Друг Легкоступовой рассказал о поведении Фирсова на венчании с певицей

Бывший глава муниципального образования городского округа Феодосии, близкий друг покойной, Владимир Титаренко убеждён, что слухи об алкогольной зависимости исполнительницы не имеют под собой никаких оснований.

Титаренко знает певицу, так как она работала в администрации Симферополя.

"Прежде чем Валентина Валерьевна поступала на службу в городской отдел культуры, а это муниципальная служба, она, в соответствии с законом РФ, проходила обязательное медицинское обследование. И к конкурсной комиссии прилагались все эти документы, которые необходимо. В заключении, полученном от медицинского учреждения, говорилось, что она полностью здорова и годна. Более того, она проходила специализированно психолога и нарколога", — цитирует слова друга покойной Пятый канал.

Он возмущён тем, что публика так охотно поверила слухам о пьянстве талантливой исполнительницы.

"Поэтому все разговоры о том, я прочитал эти глупости, что эксперты предполагают, что она была чуть ли не пьяницей, хронический алкоголизм — это полная чушь. Есть документ, подтверждающий то, что она полностью здорова", — отметил муниципальный служащий.

Мужчина не верит в то, что женщина могла злоупотреблять алкоголем.

"Валентина Валерьевна, помимо медицинских документов, она настолько была светлая, красивая, ухоженная женщина, что по внешнему виду, а есть признаки алкоголизма, не выглядела таковой", — сказал Титаренко.

Он присутствовал на венчании Легкоступовой и Фирсова.

"Она на своей свадьбе, после венчания, куда мы поехали узким кругом, не пила. Пил Фирсов — как алкоголик пил, понимаете? Поэтому настолько глупо и неуважительно все это", — сказал мужчина.

Владимир Титаренко назвал Фирсова проходимцем-альфонсом и убеждён, его нужно привлечь к уголовной ответственности.