Дочь звезды Голливуда Джонни Деппа и певицы Ванессы Паради появилась на обложке российского Elle.

Лили Роуз Депп опубликовала снимки в личном аккаунте в Instagram.

Девушка отличается яркой внешностью, генетические унаследованной от звёздных родителей. 21-летняя Лили работает рекламным лицом модного дома Chanel.

Модель продемонстрировала наряды для фотосессии, представленные французским модным брендом. Образы девушки очаровали поклонников звёздного семейства. Лили удостоилась множества комплиментов от подписчиков. Её фотосессия привлекла и русскоязычную аудиторию.

"Привет из России! Ты прекрасна!";

"Эта фотосессия просто нечто. Ты выглядишь так замечательно, и я так рада, что теперь ты появляешься на обложках журналов!";

"С ума сойти можно, уже бегу покупать нашу версию журнала. Не верится, что ты на обложке!";

"Невероятно похожа на свою маму"; — писали фолловеры под снимками юной модели.