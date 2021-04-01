Валентина Матвиенко осудила песню Манижи

Валентина Матвиенко решила разобраться в том, как проходила процедура голосования по выбору песни для отбора на "Евровидение". Спикер Совета Федерации возмущена тем, с какой песней певица Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе.

На заседании верхней палаты парламента политик присоединилась к сенатору Елене Афанасьевой, которая резко отозвалась о композиции Манижи Сангин.

"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?" — сказала Матвиенко.

Общественники яростно выступают против того, чтобы песню исполнительницы из Таджикистана ассоциировали с Российской Федерацией.

Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко предложила лишить Манижу возможности выступать под государственной символикой.

По сообщению официального представителя СК РФ Светланы Петренко, песню проверяют на наличие в тексте противоправных высказываний.

Манижа ранее рассказала, что её затравили в социальных сетях. Девушка стойко сносит нападки хейтеров, отмечая, что её творчество вызвало острый общественный резонанс.