Валентина Матвиенко решила разобраться в том, как проходила процедура голосования по выбору песни для отбора на "Евровидение". Спикер Совета Федерации возмущена тем, с какой песней певица Манижа будет представлять Россию на международном песенном конкурсе.
На заседании верхней палаты парламента политик присоединилась к сенатору Елене Афанасьевой, которая резко отозвалась о композиции Манижи Сангин.
"Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чём это?" — сказала Матвиенко.
Общественники яростно выступают против того, чтобы песню исполнительницы из Таджикистана ассоциировали с Российской Федерацией.
Депутат Госдумы РФ Елена Драпеко предложила лишить Манижу возможности выступать под государственной символикой.
По сообщению официального представителя СК РФ Светланы Петренко, песню проверяют на наличие в тексте противоправных высказываний.
Манижа ранее рассказала, что её затравили в социальных сетях. Девушка стойко сносит нападки хейтеров, отмечая, что её творчество вызвало острый общественный резонанс.
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