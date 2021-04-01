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Настя Ивлеева рассказала об отце, который её бросил

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О ведущей программы "Орёл и решка" Насте Ивлеевой известно немного. Сама ведущая рассказывала, что её мама с младшим братом живут в Ленинградской области. А о своём отце Настя никогда не говорила.

Настя Ивлеева рассказала об отце, который её бросил

Девушка, которая недавно отметила 30-летие, призналась своему другу, что прежде очень переживала из-за того, что растёт без отца. Она мечтала, чтобы рядом был человек, который бы её поддерживал. Без отца твёрдость характера пришлось вырабатывать самой.

"Как девочка я испытала разный спектр эмоций, связанных с семьёй. У меня не было человека, который бы направлял. Как у девочек принято, они выбирают молодого человека по подобию своего отца, который по поступкам будет его напоминать. Я не буду раскрывать всех карт, но я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча, человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта. Все мои привычки, мужские качества взяты от моих молодых людей. Тупо даже от манеры вождения автомобиля", — рассказала блогер в подкасте Эльдара Джарахова на YouTube.

Настя объяснила, что даже не знает, как выглядит её отец. Прежние мечты его найти давно исчезли. Ивлеева объяснила, что даже рада тому, что так сложилась её жизнь.

"Мой главный посыл — если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на неё возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью. И этот человек, который когда-то отказался от меня, дал мне возможность быть той, кто я сейчас. Если бы он был в моей жизни, пришёл со своими правилами и пытался меня воспитать, возможно, у меня бы не получилось сделать то, что я имею сейчас. Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо сильнее, дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом", — отметила звезда ТВ и интернета.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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