Светлана Лобода пришла в ярость, увидев под видео, на котором оперируют некую девушку, свою фамилию.
Так как пациентка пластического хирурга поразительно похожа на звезду, многие решили, что именно Светлана легла под нож хирурга.
Исполнительница расценила видео как попытку пропиариться за её счёт. Хирург Донийор Чориев получил от Лободы многомиллионный иск: адвокаты звезды оценили ущерб, нанесённый репутации певицы, в 13 млн рублей.
Юристы уверены, что деяние специалиста попадает под закон о клевете. Хирург объяснял, что хотел только обратить внимание аудитории на то, что девушка на видео очень похожа на Светлану Лободу.
Главврач клиники, в которой проходила операция, отметил, что сомневается в подлинности претензии, так как адрес, с которого было отправлено письмо, не принадлежит ни продюсерам певицы, ни её официальным представителям.
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