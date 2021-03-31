Сябитова объяснила, что общего между мужчинами и консервами

Роза Сябитова посоветовала дамам относиться к выбору спутника жизни как к покупке консервов.

По мнению телесвахи, женщинам следует оценивать мужчину не по внешности, а по поступкам. Роза Раифовна объяснила, что внешность обманчива, так как за красивой упаковкой может скрываться "полный паразит и моральный урод".

"Ведь всем известно, что упаковка может быть без единого внешнего изъяна, но сроки её годности будут сильно просрочены, и в ней окажется протухший продукт", — написала Сябитова в своём микроблоге.

Сваха уверена, что внешне невзрачный мужчина может к зрелости оказаться "большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей".

Сябитова рекомендует внимательно присматриваться к потенциальному жениху не меньше года, прежде чем связывать с ним жизнь.

Подписчики поддержали ведущую.

"Роза, полностью с вами согласна. Я недавно в третий раз вышла замуж и в этот раз подошла к выбору мужа очень продуманно, не спеша, проверяла всё и рассматривала под микроскопом. В общем очень удачный брак у нас, мы оба счастливы!" — комментирует подписчица мудрый пост Сябитовой.