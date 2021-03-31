Вдове Андрея Мягкова собирают средства на жизнь

Андрей Мягков, сыгравший Женю Лукашина в знаменитом фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром", скончался в феврале 2021 года из-за болезни сердца. Жена актёра Анастасия Вознесенская вызвала мужу "скорую", однако медики не успели прийти на помощь артисту.

Супруги Мягков и Вознесенская прожили в мире и согласии много лет, однако не обзавелись наследниками.

Артист трогательно заботился о своей жене, которую поразил инсульт. Он оставил сценическую карьеру, посвятив себя домашним делам.

Материальное положение супругов никогда не было проблемой. Актёр отмечал, что живут они с женой небогато, однако ни в чём не нуждаются.

После смерти мужа Вознесенская осталась без помощи. 77-летняя женщина находится под присмотром, однако стеснена в денежных средствах.

Имя Анастасии Вознесенской появилось в списках благотворительного фонда "Артист”. Фонд собирает средства для помощи ветеранам театра.