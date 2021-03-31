Алла Пугачёва всё чаще выходит в свет со своим супругом Максимом Галкиным. На этот раз звезда показала всем, что такое настоящий "Hypnodancer".
Максим Галкин опубликовал забавное семейное видео. На кадрах вся звёздная семья дурачится, купаясь в море бумажного серпантина.
Особенно развлечение пришлось по душе двойняшкам — Гарри и Лизе. Они с восторгом осыпали себя длинными волнистыми лентами. К их веселью присоединились и родители. Семья радостно резвилась под современные хиты.
Особенно впечатлил шикарный танец Пугачёвой под песню группы Little Big "Hypnodancer".
"Вчера на дне рождения Клавы было весело всем — и детям, и взрослым", — написал Галкин под видео.
Ранее Алла Борисовна удивила всех, явившись на тематическую вечеринку Насти Ивлеевой в стиле кибер-барокко.
Теперь Примадонна пришла на молодёжную тусовку Клавы Коки. Праздник исполнительницы хита "Покинула чат" получился весьма добрым и даже семейным. На мероприятии присутствовали дети со своими знаменитыми родителями.
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