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Дана Борисова опубликовала откровенное фото с пляжа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отпуск Даны Борисовой в Египте подошёл к концу. Звезда ТВ вернулась в Россию. Воспоминанием о днях в солнечном Шарм-эль Шейхе стали фотографии с курорта. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок в купальнике.

Дана Борисова опубликовала откровенное фото с пляжа

Борисова часто критиковала Анастасию Волочкову за её провокационные снимки. Но теперь сама тоже решила блеснуть своими достоинствами.

Балерина делает акцент в фотосессиях на свои длинные ноги, вытянутые в шпагат. Дана же приковала внимание фолловеров к своей груди.

На представительнице селебрити — скромный слитный купальник тёмного цвета. Экстравагантности своему образу Борисова добавила с помощью особенной позы: ведущая наклонилась вперёд и показала всем свою грудь, о наличии которой раньше приходилось лишь догадываться.

Дана объяснила под снимком, что поиздержалась на отдыхе, поэтому спешит зарабатывать деньги, участвуя в шоу. Весь отпуск, по признанию звезды, ей обошёлся в 250 тысяч рублей.

"Это крайняя фотография с отдыха. Снова начинаются съёмки. Надо зарабатывать денежку, так как много потратила", — написала она под фото на своей странице в Instagram.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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