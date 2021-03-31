Отпуск Даны Борисовой в Египте подошёл к концу. Звезда ТВ вернулась в Россию. Воспоминанием о днях в солнечном Шарм-эль Шейхе стали фотографии с курорта. Телеведущая опубликовала в Instagram снимок в купальнике.
Борисова часто критиковала Анастасию Волочкову за её провокационные снимки. Но теперь сама тоже решила блеснуть своими достоинствами.
Балерина делает акцент в фотосессиях на свои длинные ноги, вытянутые в шпагат. Дана же приковала внимание фолловеров к своей груди.
На представительнице селебрити — скромный слитный купальник тёмного цвета. Экстравагантности своему образу Борисова добавила с помощью особенной позы: ведущая наклонилась вперёд и показала всем свою грудь, о наличии которой раньше приходилось лишь догадываться.
Дана объяснила под снимком, что поиздержалась на отдыхе, поэтому спешит зарабатывать деньги, участвуя в шоу. Весь отпуск, по признанию звезды, ей обошёлся в 250 тысяч рублей.
"Это крайняя фотография с отдыха. Снова начинаются съёмки. Надо зарабатывать денежку, так как много потратила", — написала она под фото на своей странице в Instagram.
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