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Светлана Лобода пожаловалась на лишние килограммы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Светлана Лобода никогда не страдала от лишнего веса. При этом правильно питалась. Кроме того, в её пользу играла также генетика: мама певицы стройна и моложава.

Светлана Лобода пожаловалась на лишние килограммы

Несмотря на всё это, отмена концертов и пассивный образ жизни сыграли с "супер-звездой" злую шутку. Светлана заметила, что прибавила несколько килограммов за непростой 2020 год.

Отражение в зеркале не устраивает сейчас представительницу селебрити.

"Я вообще обычно не толстею. Но пару килограммов недавно всё же набрала. У меня стройные родители, я и сама стараюсь не есть всякую гадость. В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримёрке не удержалась и съела конфетку", — призналась Светлана в эфире "Нового Радио".

Поклонники исполнительницы подозревают, что Лобода слишком к себе строга, так как они не увидели в своём кумире каких-либо существенных недостатков.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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