Анатолий Вассерман рассказал о любви всей своей жизни

Главному интеллектуалу страны, который дал обет целомудрия пятьдесят лет назад, не чужды романтические чувства.

Анатолий Вассерман стал известен после своих триумфальных выступлений в ТВ-программах, в которых нужно проявлять свои умственные способности. Гигант мысли участвовал в передачах "Что? Где? Когда?", а также в шоу "Своя игра".

Интерес к своей персоне Вассерман подогрел признанием в том, что не имеет опыта общения с женщинами.

При этом интеллектуала греет давняя влюблённость, которая не исчезла из его памяти спустя годы.

"Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти. Поэтому сейчас я даже вспомнить не могу, на кого в жизни всерьёз обращал внимания. Так что Елена Никифорова запомнилась, как последняя, в кого я был влюблён до этого обета", — цитирует слова Анатолия Александровича Дзен-канал "Черный кот".