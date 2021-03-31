Главному интеллектуалу страны, который дал обет целомудрия пятьдесят лет назад, не чужды романтические чувства.
Анатолий Вассерман стал известен после своих триумфальных выступлений в ТВ-программах, в которых нужно проявлять свои умственные способности. Гигант мысли участвовал в передачах "Что? Где? Когда?", а также в шоу "Своя игра".
Интерес к своей персоне Вассерман подогрел признанием в том, что не имеет опыта общения с женщинами.
При этом интеллектуала греет давняя влюблённость, которая не исчезла из его памяти спустя годы.
"Было много девушек, которые мне в той или иной мере нравились, но в рамках данного мною по юношеской глупости обета целомудрия, я не фиксировал их в памяти. Поэтому сейчас я даже вспомнить не могу, на кого в жизни всерьёз обращал внимания. Так что Елена Никифорова запомнилась, как последняя, в кого я был влюблён до этого обета", — цитирует слова Анатолия Александровича Дзен-канал "Черный кот".
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