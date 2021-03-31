Филипп Киркоров давно поддерживает красивую историю о том, что Алла Пугачёва навсегда осталась в его сердце.
В честь своей звёздной экс-супруги певец даже назвал дочку Аллой-Викторией. В двойном имени девочки присутствует имя Примадонны.
Казалось, что пара, расставшаяся пятнадцать лет назад, сумела сохранить добрые отношения, однако множатся слухи о конфликте Филиппа Бедросовича и Аллы Борисовны. Короля российской эстрады подозревают в том, что он повздорил с Примадонной.
Журналисты то и дело задают певцу вопросы о Пугачёвой. Певец, который весьма недолюбливает прессу, на очередной подобный вопрос вскипел.
"Отстаньте вы от Аллы Борисовны", — цитирует короля российской эстрады издание "Экономика сегодня".
Киркоров отметил, что ему неплохо живётся в одиночестве.
"Один прихожу, как в фильме известном — туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения", — сказал именитый певец.
Ранее Филипп Киркоров и Ольга Бузова спровоцировали слухи о своём романе. Филипп Бедросович настойчиво приглашает звезду "Дома-2" переехать в свой особняк.
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