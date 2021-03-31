Киркоров эмоционально отреагировал на вопрос о Пугачёвой

Филипп Киркоров давно поддерживает красивую историю о том, что Алла Пугачёва навсегда осталась в его сердце.

В честь своей звёздной экс-супруги певец даже назвал дочку Аллой-Викторией. В двойном имени девочки присутствует имя Примадонны.

Казалось, что пара, расставшаяся пятнадцать лет назад, сумела сохранить добрые отношения, однако множатся слухи о конфликте Филиппа Бедросовича и Аллы Борисовны. Короля российской эстрады подозревают в том, что он повздорил с Примадонной.

Журналисты то и дело задают певцу вопросы о Пугачёвой. Певец, который весьма недолюбливает прессу, на очередной подобный вопрос вскипел.

"Отстаньте вы от Аллы Борисовны", — цитирует короля российской эстрады издание "Экономика сегодня".

Киркоров отметил, что ему неплохо живётся в одиночестве.

"Один прихожу, как в фильме известном — туда-сюда, туда-сюда. Никто не ходит рядом, нервы не треплет. Хотя, конечно, иногда хочется какого-то общения", — сказал именитый певец.

Ранее Филипп Киркоров и Ольга Бузова спровоцировали слухи о своём романе. Филипп Бедросович настойчиво приглашает звезду "Дома-2" переехать в свой особняк.