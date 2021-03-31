Певица состояла в браке три раза и теперь не верит в "принцев на белом коне".
Народная артистка России недавно отметила 65-летний юбилей, однако вовсе не считает, что её жизнь клонится к закату.
Напротив, исполнительница полна сил и энергии. Лариса Александровна прекрасно выглядит и ведёт активную творческую жизнь.
Исполнительница записывает песни, гастролирует по стране, выступает на корпоративах и снимается на ТВ.
Об отношениях с мужчинами Долина слышать не хочет, отмечая, что ни с кем строить "счастливое будущее" не собирается.
"Замуж я не хочу! Хочу отдохнуть. Я — свободная женщина. Живу в гармонии с собой. Я влюблена в жизнь. У меня складывается карьера прекрасно. Я записала столько новых проектов за последний год. Мы с дочкой и внучкой в последние годы отдыхаем вместе. Нам всем комфортно!" — передаёт слова Долиной портал Teleprogramma. pro.
Дочь звезды Ангелина Миончинская поддерживает мать в её решении оставаться свободной. Наследница певицы замечает, что её мама, наконец, "нашла себя".
"Принцу на белом коне" и "крепкому плечу" исполнительница предпочитает блеск в глазах и стремление двигаться вперёд.
Лариса Александровна состояла в официальном браке трижды. Её первым мужем был джазовый музыкант Анатолий Миончинский. Вторым мужем звезды стал бас-гитарист Виктор Митязов. Селебрити прожили вместе более десяти лет, но и этот брак дал трещину.
В третий раз певица связала себя узами брака в 1998 году. Её избранником стал продюсер Илья Спицын, однако она заподозрила супруга в изменах и настояла на разводе. После неудачных попыток обрести счастье в личной жизни Долина зареклась заводить романы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Срыв переговоров лидеров России, Франции и Германии объясним. О ситуации рассказал политолог, бывший советник Администрации президента Олег Матвейчев.