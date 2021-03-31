Алексей Панин неожиданно узнал о своём четвёртом ребёнке

Артист скрывает имя женщины, которая родила ему ещё одну дочь.

Алексей Панин известен своими любовными похождениями.

Актёр, у которого было много женщин, рассказал, что недавно был ошарашен известием о том, что у него растёт дочь, о рождении которой он даже не подозревал.

Панин объяснил, что состоял с матерью его очередного ребёнка в любовной связи, которая не переросла в серьёзные отношения.

Узнав о своей беременности, женщина скрыла от актёра этот факт и родила малыша в тайне от биологического отца.

О том, что у него подрастает дочка, Панин узнал от общих знакомых.

"Женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я её отец", — рассказал Лолите Милявской артист.

Звезда фильма "Жмурки" отметил, что с детьми ему "пора завязывать".

"Надо остановиться! Два моих ребёнка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня!" — подивился Панин.

В Сети предположили, что женщина скрыла от Панина беременность, чтобы он не отобрал у неё дочь. Ведь именно так происходило с дочкой Анной, которую Панин увёз от матери Юлии Юдинцевой в Испанию.