Артист скрывает имя женщины, которая родила ему ещё одну дочь.
Алексей Панин известен своими любовными похождениями.
Актёр, у которого было много женщин, рассказал, что недавно был ошарашен известием о том, что у него растёт дочь, о рождении которой он даже не подозревал.
Панин объяснил, что состоял с матерью его очередного ребёнка в любовной связи, которая не переросла в серьёзные отношения.
Узнав о своей беременности, женщина скрыла от актёра этот факт и родила малыша в тайне от биологического отца.
О том, что у него подрастает дочка, Панин узнал от общих знакомых.
"Женщина, которая родила, не хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым. Этот ребенок живет в другой семье. Мы не говорим, что я её отец", — рассказал Лолите Милявской артист.
Звезда фильма "Жмурки" отметил, что с детьми ему "пора завязывать".
"Надо остановиться! Два моих ребёнка от разных женщин родились в один год и месяц, но с разницей в три дня!" — подивился Панин.
В Сети предположили, что женщина скрыла от Панина беременность, чтобы он не отобрал у неё дочь. Ведь именно так происходило с дочкой Анной, которую Панин увёз от матери Юлии Юдинцевой в Испанию.
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