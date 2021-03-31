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Экс-возлюбленная Баскова объяснила, почему не вышла за него замуж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам девушки, "натуральный блондин" российского шоу-бизнеса несколько раз делал ей предложение.

Экс-возлюбленная Баскова объяснила, почему не вышла за него замуж

Певица София Кальчева рассказала о своих отношениях с Николаем Басковым.

Девушка, которая встречалась с исполнителем целых четыре года, призналась, что она побоялась стать женой певца, которого называют "золотым голосом России".

Кальчева уверила, Басков предлагал ей выйти за него замуж, но певица не спешила соглашаться.

"Для меня это очень серьезный шаг. В семейной жизни нужно уступать, мы с Николаем очень тонко чувствовали друг друга, но мы два лидера, а когда находились вместе, то это было похоже на состояние разорвавшейся бомбы. Николай предлагал мне выйти за него замуж — и не раз, но, зная свой непростой характер, я так и не решилась", — рассказала певица журналу WomanHit.

Кроме того, София понимала, что у исполнителя плотный график, который может помешать ему уделять время семье.

Девушка отметила, что её "очень выматывают ожидание и бесконечные гастроли".

Кальчева уверена, что им удалось сохранить хорошие отношения с Николаем Басковым после расставания.

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Автор: Елена Былкина
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