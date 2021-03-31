СМИ: Светлане Ходченковой предстоит операция перед полётом на МКС

Съёмки на Международной космической станции потребовали от актрисы жертв.

Как сообщает "Московский комсомолец", медики решили, что Светлане Ходченковой необходимо позаботиться о здоровье, прежде чем отправляться в космос.

В сентябре 2020 года "Роскосмос" рассказал о предстоящих съёмках фильма "Вызов". Проект будет создан госкорпорацией Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Площадкой для съёмок станет Международная космическая станция. К работе приступят осенью 2021 года.

На МКС должна полететь одна актриса, кандидатуру которой одобрили создатели картины, а также медкомиссия.

В начале марта были выявлены 20 лидеров строгого отбора, которые прочитали "Письмо Татьяны к Онегину".

К кастингу допускались как известные актрисы, так и женщины других профессий. Теперь кандидатки проходят осмотр специалистов Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Некоторые претендентки не прошли отбор из-за состояния здоровья. У многих женщин были выявлены проблемы со зрением и ЛОР-органами.

По информации "МК", больше всего шансов полететь на МКС у Светланы Ходченковой, однако медики отправили её на ЛОР-операцию.

Специалисты объяснили журналистам "Московского комсомольца", что речь может идти об удалении гланд, аденоидов или лечении хронического гайморита.