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Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лиана Волкова, которая недавно родила Валерии внучку Селин, ранее встречалась с состоятельным бойфрендом.

Стало известно, кого бросила невестка Валерии ради сына певицы

В Сети появилась информация о бывшем молодом человеке новоиспеченной супруги Арсения Шульгина.

Свадьба младшего сына Валерии состоялась летом 2020 года.

Невеста на момент бракосочетания уже ждала ребёнка от наследника именитой певицы.

21-летняя блогер и модель Лиана Волкова, как сообщает Woman Journal, до романа с Арсением состояла в серьёзных отношениях с сыном действующего мэра Владивостока, гонщиком Артуром Гуменюком.

Лиана жила в Благовещенске, где и познакомилась с молодым человеком. Парень баловал возлюбленную и даже открыл для неё шоурум.

Красавица была окружена заботой и вниманием молодого гонщика.

С бизнесом, как сообщает издание, у Лианы дела не заладились.

Волкова якобы не платила несовершеннолетним моделям за съемки в рекламе её бутика, поэтому возникали проблемы с законом.

Теперь Лиана счастлива с Арсением Шульгиным. Стремительное восхождение девушки к успеху и известности вызывает зависть и недоброжелательство хейтеров.

В Сети осудили Лиану за то, что будто бы женила на себе Арсения "по залёту".

"Очень странная девица…";

"М-да… Как еще женить на себе Шульгина, если не по залёту?";

"Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастья!" — рассуждают критично настроенные интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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