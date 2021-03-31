Лиана Волкова, которая недавно родила Валерии внучку Селин, ранее встречалась с состоятельным бойфрендом.
В Сети появилась информация о бывшем молодом человеке новоиспеченной супруги Арсения Шульгина.
Свадьба младшего сына Валерии состоялась летом 2020 года.
Невеста на момент бракосочетания уже ждала ребёнка от наследника именитой певицы.
21-летняя блогер и модель Лиана Волкова, как сообщает Woman Journal, до романа с Арсением состояла в серьёзных отношениях с сыном действующего мэра Владивостока, гонщиком Артуром Гуменюком.
Лиана жила в Благовещенске, где и познакомилась с молодым человеком. Парень баловал возлюбленную и даже открыл для неё шоурум.
Красавица была окружена заботой и вниманием молодого гонщика.
С бизнесом, как сообщает издание, у Лианы дела не заладились.
Волкова якобы не платила несовершеннолетним моделям за съемки в рекламе её бутика, поэтому возникали проблемы с законом.
Теперь Лиана счастлива с Арсением Шульгиным. Стремительное восхождение девушки к успеху и известности вызывает зависть и недоброжелательство хейтеров.
В Сети осудили Лиану за то, что будто бы женила на себе Арсения "по залёту".
"Очень странная девица…";
"М-да… Как еще женить на себе Шульгина, если не по залёту?";
"Не получилось с сыном мэра, здесь решила попытать счастья!" — рассуждают критично настроенные интернет-пользователи.
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