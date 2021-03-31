Дочка Пугачёвой спародировала "девочку из Инстаграма"

Алла Пугачёва опубликовала в Instagram забавное видео. Дочка Примадонны и Максима Галкина в очередной раз продемонстрировала свои артистические способности.

Девочка с детской непосредственностью показала, как со стороны выглядят кокетливые девушки из Instagram, стремящиеся завоевать симпатию интернет-аудитории.

Лиза Галкина по просьбе звёздной мамы изобразила гламурную блогершу.

"Лиза, покажи нам девочку из Инстаграма", — попросила Алла Борисовна. "Хорошие мои, наверное я вам что-нибудь расскажу. Нет, наверное, завтра. Чао-какао! Больше лайков, больше смайликов и, конечно, подпишитесь на меня", — сказала Лиза с очень жеманными манерами, подсмотренными, вероятно, в Сети.

Аллу Пугачёву позабавила пародия дочки, однако она высказала своё материнское беспокойство.

"Лишь бы сама такой не стала. Не приведи, Господи", — написала под видео певица.

Подписчики похвалили девочку за актёрское мастерство, узнав в кривляниях Лизы Ольгу Бузову.

"Обожаю. Я уверена, Лизочка не станет такой. Вы, Алла Борисовна, — пример самый лучший, здоровья вам"; "Не давайте ребёнку смотреть Бузову"; "Какая потрясающая актёрская работа"; "Пародия на Бузову!!!" — написали фолловеры.