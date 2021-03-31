Навальный рассказал, как в юности ему предрекли тюремный срок

Переподаватели были уверены, что ученик Лёша Навальный "пойдёт по наклонной".

Алексей Навальный опубликовал очередной пост в Instagram.

Блогер рассказал о том, что его поведение в колонии вызвало много нареканий тюремного начальства. Навальный перечисляет свои проступки, которые грозят ему водворением в ШИЗО (штрафной изолятор).

"Штука это неприятная, условия там близки к пыточным", — объясняет оппозиционер.

Неодобрение руководства колонии вызывали дерзкие высказывания Навального.

"Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:

— встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъём";

— отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдёмте лучше кофе попьём";

— отказался смотреть видеолекцию, назвав её идиотской;

— на встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)", — приводит перечень своих оплошностей заключённый.

Выговоры заставили Навального вспомнить своё пионерское детство. Дисциплинарная комиссия напомнила ему проработки на педсовете.

"Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше всё знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме. Что характерно, они были правы! Не нарушайте правил! Но всё-таки обязательно немножечко нарушайте", — пишет Алексей в своём микроблоге.