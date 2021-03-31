Переподаватели были уверены, что ученик Лёша Навальный "пойдёт по наклонной".
Алексей Навальный опубликовал очередной пост в Instagram.
Блогер рассказал о том, что его поведение в колонии вызвало много нареканий тюремного начальства. Навальный перечисляет свои проступки, которые грозят ему водворением в ШИЗО (штрафной изолятор).
"Штука это неприятная, условия там близки к пыточным", — объясняет оппозиционер.
Неодобрение руководства колонии вызывали дерзкие высказывания Навального.
"Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
— встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъём";
— отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдёмте лучше кофе попьём";
— отказался смотреть видеолекцию, назвав её идиотской;
— на встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)", — приводит перечень своих оплошностей заключённый.
Выговоры заставили Навального вспомнить своё пионерское детство. Дисциплинарная комиссия напомнила ему проработки на педсовете.
"Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше всё знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме. Что характерно, они были правы! Не нарушайте правил! Но всё-таки обязательно немножечко нарушайте", — пишет Алексей в своём микроблоге.
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