Вкус Яны Рудковской столкнул мнениями подписчиков

Ежедневные снимки завтраков Яны Рудковской продолжают провоцировать ее поклонников на жаркие дискуссии. На этот раз предметом спора стал её вкус.

Сегодня продюсер сервировала завтрак в цвете индиго. Посуда, цветы и ягоды голубики раскрыли тона и грани синего оттенка.

"Цвет настроения сине-фиолетовый, завтрак поздний, плавно переходящий в обед, ужина не будет", — пояснила Яна в своём Instagram.

По всей видимости, бизнесвумен придерживается довольно жесткой диеты. Об этом свидетельствует овсяная каша с ягодами, йогурт и чёрный кофе на столе.

Гости странички по-разному восприняли новые снимки. Некоторые восхитились чувством стиля при сервировке, другие высказались довольно резко в адрес звезды.

"Восторг — синее на белом", "Такое чувство, что девочка 7 лет решила сделать маме приятное и собрала к обеду просто тупо все синенькое. Ну почитайте про сочетаемость, про цвета-компаньоны, в конце концов", — аргументировал своё мнение каждый лагерь.