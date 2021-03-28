Ежедневные снимки завтраков Яны Рудковской продолжают провоцировать ее поклонников на жаркие дискуссии. На этот раз предметом спора стал её вкус.
Сегодня продюсер сервировала завтрак в цвете индиго. Посуда, цветы и ягоды голубики раскрыли тона и грани синего оттенка.
"Цвет настроения сине-фиолетовый, завтрак поздний, плавно переходящий в обед, ужина не будет", — пояснила Яна в своём Instagram.
По всей видимости, бизнесвумен придерживается довольно жесткой диеты. Об этом свидетельствует овсяная каша с ягодами, йогурт и чёрный кофе на столе.
Гости странички по-разному восприняли новые снимки. Некоторые восхитились чувством стиля при сервировке, другие высказались довольно резко в адрес звезды.
"Восторг — синее на белом", "Такое чувство, что девочка 7 лет решила сделать маме приятное и собрала к обеду просто тупо все синенькое. Ну почитайте про сочетаемость, про цвета-компаньоны, в конце концов", — аргументировал своё мнение каждый лагерь.
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