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Вкус Яны Рудковской столкнул мнениями подписчиков

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ежедневные снимки завтраков Яны Рудковской продолжают провоцировать ее поклонников на жаркие дискуссии. На этот раз предметом спора стал её вкус.

Вкус Яны Рудковской столкнул мнениями подписчиков

Сегодня продюсер сервировала завтрак в цвете индиго. Посуда, цветы и ягоды голубики раскрыли тона и грани синего оттенка.

"Цвет настроения сине-фиолетовый, завтрак поздний, плавно переходящий в обед, ужина не будет", — пояснила Яна в своём Instagram.

По всей видимости, бизнесвумен придерживается довольно жесткой диеты. Об этом свидетельствует овсяная каша с ягодами, йогурт и чёрный кофе на столе.

Гости странички по-разному восприняли новые снимки. Некоторые восхитились чувством стиля при сервировке, другие высказались довольно резко в адрес звезды.

 "Восторг — синее на белом", "Такое чувство, что девочка 7 лет решила сделать маме приятное и собрала к обеду просто тупо все синенькое. Ну почитайте про сочетаемость, про цвета-компаньоны, в конце концов", —  аргументировал своё мнение каждый лагерь.

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Автор: Елена Былкина
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