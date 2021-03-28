Егор Крид признался, что оказался в щекотливой ситуации. К нему в номер в Ташкенте ворвалась буйно настроенная фанатка.
Целью девушки являлось получение совместного фото с поп-исполнителем. Исполнить ее желание Егор не мог, потому что находился в туалете.
"Начинаются крики, шок, а я все это время сижу на унитазе", — поделился воспоминаниями шокированный певец.
Чтобы выбраться из неприятной ситуации, он начал звонить друзьям. Гостья не осталась в долгу и громко закричала об изнасиловании.
Интригу разрушило появление друга артиста. Александр Орлов признался, что решил разыграть Егора Крида, придумав довольно жестокий розыгрыш с поклонницей и сняв происходящее на скрытую камеру.
"Пранк вышел из-под контроля!" — резюмировал происходящее певец.
Безусловно, теперь он запомнит визит в южное государство надолго.
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