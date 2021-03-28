Фанатка ворвалась в номер Егора Крида

Егор Крид признался, что оказался в щекотливой ситуации. К нему в номер в Ташкенте ворвалась буйно настроенная фанатка.

Целью девушки являлось получение совместного фото с поп-исполнителем. Исполнить ее желание Егор не мог, потому что находился в туалете.

"Начинаются крики, шок, а я все это время сижу на унитазе", — поделился воспоминаниями шокированный певец.

Чтобы выбраться из неприятной ситуации, он начал звонить друзьям. Гостья не осталась в долгу и громко закричала об изнасиловании.

Интригу разрушило появление друга артиста. Александр Орлов признался, что решил разыграть Егора Крида, придумав довольно жестокий розыгрыш с поклонницей и сняв происходящее на скрытую камеру.

"Пранк вышел из-под контроля!" — резюмировал происходящее певец.

Безусловно, теперь он запомнит визит в южное государство надолго.