Поклонники Ксении Собчак усомнились в правдивости ее фото

Популярная телеведущая поделилась в Instagram новым снимком. Взглянув на него, поклонники обрушили на Ксению Собчак шквал критики. На этот раз ее причиной был не скандал, а действия звезды отечественного шоу-бизнеса.

"Вечерний ГУМ прекрасен", — лаконично подписала свой пост теледива.

Глядя на идеальное фото, подписчики упрекнули ее в чрезмерном увлечении фотошопом. Они подкрепили свое мнение фактами, что на снимке Собчак не выглядит на свой возраст.

"Ну и фотошоп. Ксения, зачем? Сами же смеялись над другими, кто так фотошопит", "Не узнала Ксению с таким диким фотошопом. Ксения, вас взломали?" — тут же вышли на связь обеспокоенные поклонники.

Модно одетая ведущая предстала в кожаной одежде с сияющим лицом, которое и стало причиной подозрений об использовании звездой ретуши. Вечерний ГУМ же выглядел размытым задним фоном на этом снимке.