От осинки не родятся апельсинки: Собчак показала, как воспитывает сына

Журналистка объяснила, что она делает для того, чтобы её сын Платон рос мыслящим человеком.

Ксения Собчак рассказала о принципах своей родительской педагогики.

Светская львица уверена, что "от осинки не родятся апельсинки".

Чтобы сын учился правильным вещам, Ксения даёт мальчику смотреть поучительные мультфильмы.

"Мы с Платоном смотрим мультики, которые моделируют жизненные ситуации. В некоторых персонажах я даже узнаю знакомых", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ксения Анатольевна перечислила самые любимые мультсериалы Платона.

Среди них: "Зебра в клеточку", "Тайны медовой долины", "Монсики".

Подписчики Собчак считают, что усилия будут тщетны, если перед глазами ребёнка не будет положительного примера

"Ребёнок бесполезно воспитывать, просто нужно стараться быть таким, какими мы хотим, чтобы были наши дети", — отметили фолловеры.