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Анастасия Волочкова рассказала про отношениях с Джимом Керри

Шоу-бизнес

Бывшая прима Большого театра рассказала о взаимной симпатии с именитым голливудским актёром.

Анастасия Волочкова рассказала про отношениях с Джимом Керри

Анастасия Волочкова удивила публику своим признанием. Оказывается, американский комедийный актёр однажды увлёкся русской балериной.

"Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор", — заявила она в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.

Эти события, по словам Волочковой, происходили 15 лет назад. Керри посетил Большой театр, где показывали балет "Жизель" с участием Анастасии.

"Я показала Керри Москву, и Сулейман дал для этого машину, охрану", — вспоминала она.

Анастасия уверила, что дружила с Керри четыре года и до сих пор сохраняет со звездой Голливуда тёплые отношения.

Танцовщица объяснила, что пользовалась популярностью и у очень богатых мужчин, которых можно назвать олигархами.

Чтобы слова Анастасии не подвергали сомнению, её подключили к детектору лжи.

Оператор полиграфа рассказал позже, что балерина не солгала, рассказывая о романах с бизнесменами и с Джимом Керри.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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