Бывшая прима Большого театра рассказала о взаимной симпатии с именитым голливудским актёром.
Анастасия Волочкова удивила публику своим признанием. Оказывается, американский комедийный актёр однажды увлёкся русской балериной.
"Был у меня роман с Джимом Керри, и очень хорошие отношения сохранились до сих пор", — заявила она в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Эти события, по словам Волочковой, происходили 15 лет назад. Керри посетил Большой театр, где показывали балет "Жизель" с участием Анастасии.
"Я показала Керри Москву, и Сулейман дал для этого машину, охрану", — вспоминала она.
Анастасия уверила, что дружила с Керри четыре года и до сих пор сохраняет со звездой Голливуда тёплые отношения.
Танцовщица объяснила, что пользовалась популярностью и у очень богатых мужчин, которых можно назвать олигархами.
Чтобы слова Анастасии не подвергали сомнению, её подключили к детектору лжи.
Оператор полиграфа рассказал позже, что балерина не солгала, рассказывая о романах с бизнесменами и с Джимом Керри.
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