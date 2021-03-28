На Ивана Абрамова неоднократно покушались пьяные люди

Иван Абрамов с дрожью вспоминает некоторые моменты из своей юности. Несмотря на то, что комик жил в благополучной семье, он часто сталкивался с неадекватными людьми.

"Лихие" девяностые наложили отпечаток на психическое состояние мужчины. ТВо взрослом возрасте ему есть, над чем поработать.

"Я до сих пор пользуюсь механизмами пятилетнего ребенка. Периодически вылезают мысли, что меня бросят, предадут, поэтому я не завожу друзей. Я понял, что мне нужно проработать свою злопамятность, обидчивость и зависть", — честно признался он.

Однажды он встретил нетрезвого мужчину с ножом в подъезде собственного дома.

"Пьяный огромный мужик похожий на "домодедовского упыря". Говорит: "Показывай, что у тебя есть", — вспомнил комик.

Иван спасся бегством, преодолев солидное расстояние. Домой он пришел только вместе с родителем. У подъезда семья обнаружила три тела, пострадавших от рук убийцы с ножом.