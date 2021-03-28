Певец Шура, прославившийся своей тягой к эпатированию публики, в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал поведение Моргенштерна. Исполнитель оценил его настойчивость и упорство, но попенял на остутствие культуры.
"Задницей петь я не умею, как он. Я люблю Моргенштерна. Он прёт напролом. Такого чувака не сшибить ничем. Хабиб ему кинул что-то: типа, давай покультурнее. Я за это тоже. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть. А так всё весело", - прокомментировал свое отношение к скандальному рэперу Шура.
Исполнитель поддержал обеспокоенного будущим подрастающего поколения Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен выразил мнение, что творчество Моргенштерна может негативно отразиться на его слушателях, которыми являются подростки.
"Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", - поделился своими размышлениями боец в Instagram.
По всей видимости, к таким мыслям Хабиба Нурмагомедова привели частые эпатажные выходки рэпера.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Актёр, известный по роли колоритного генерала из картины "Особенности национальной охоты", немного не дожил до своего 70-летнего юбилея.