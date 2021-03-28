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Шура посоветовал Моргенштерну вести себя культурнее

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Шура, прославившийся своей тягой к эпатированию публики, в эфире радиостанции "Говорит Москва" раскритиковал поведение Моргенштерна. Исполнитель оценил его настойчивость и упорство, но попенял на остутствие культуры.

Шура посоветовал Моргенштерну вести себя культурнее

"Задницей петь я не умею, как он. Я люблю Моргенштерна. Он прёт напролом. Такого чувака не сшибить ничем. Хабиб ему кинул что-то: типа, давай покультурнее. Я за это тоже. Немного культурнее надо, хотя бы чуть-чуть. А так всё весело", - прокомментировал свое отношение  к скандальному рэперу Шура.

Исполнитель поддержал обеспокоенного будущим подрастающего поколения  Хабиба Нурмагомедова.  Спортсмен выразил мнение, что творчество Моргенштерна может негативно отразиться на его слушателях, которыми являются подростки.

"Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", - поделился своими размышлениями боец  в Instagram.

По всей видимости, к таким мыслям Хабиба Нурмагомедова привели частые эпатажные выходки рэпера.

 

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Автор: Елена Былкина
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