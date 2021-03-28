Любовь Успенская продолжает жертвовать деньгами ради красоты

Певица-шансонье в свои 67 лет продолжает следить за внешностью. На этот раз она решила посетить пластического хирурга. Мечтой Любови Успенской были упругие ягодицы.

Для достижения цели исполнительница пожертвовала 2 миллионами рублей и жировыми отложениями с живота. Однако, ее врач признался, что осуществить желаемое с первого раза не получилось.

"Мы ей первый раз отказали, анализы были не очень. Но она пересдала. Цели сделать что-то огромное не было, у нее, в принципе, своя фигура хорошая. А этим жиром мы снова добавляем бодрость", — прокомментировал медик в эфире телепрограммы "Ты не поверишь!".

Это далеко не первая жертва Любови Успенской ради красоты. Она признается, что делает все операции для своих поклонников, с теплом поддерживающих ее звездную карьеру.

А вот коллеги по цеху критикуют певицу за постоянные процедуры, считая их чрезмерными. Однако на их отношение к ее таланту, как исполнительницы, это никак не влияет.