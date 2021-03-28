Дмитрий Шепелев рассказал, как стал дважды отцом

Дмитрий Шепелев во второй раз ощутил радости отцовства. Ведущий рассказал, как к этой новости отнесся его сын Платон, рожденный в браке с Жанной Фриске.

По его словам, к грядущему пополнению в семье они с Екатериной Тулуповой готовили детей заранее. Сперва Лада и Платон восприняли планы родителей без особого энтузиазма.

"Мы рассказали, что хотим еще детей. Ну, а потом сказали, что ждем. Кажется, первой реакцией было: "Серьезно?" Потом дети долго гоготали, пока строили коварные планы как будут мучить младенца", — поделился Дмитрий Шепелев.

Имя новорожденного пока неизвестно. Зато ведущий продолжает делиться со своими поклонниками снимками первых дней его жизни. В комментариях к одной из фотографий он написал, что ребенок родился после вечера в кругу друзей.

"Уехать после вечеринки, где друзья, музыка и танцы, прямиком в госпиталь. Похоже, лучший сценарий рождения сложно представить. Именно так произошло с нами и теперь это, без сомнения, еще одна семейная история, которую мы с удовольствием и улыбкой будем вспоминать", — признался счастливый отец.