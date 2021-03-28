Дарья Повереннова не против завести ребенка во втором браке

Дарья Повереннова второй раз связала себя узами брака. Ее избранником стал Андрей Шаронов. Пару связывали отношения, длившиеся 8 лет, за время которых они не раз получили возможность проверить собственные чувства.

Этот брак кардинально отличается от прошлого, в который актриса вступила 20 -летней студенткой.

"Сейчас у женщин на первом месте карьера, важно уметь зарабатывать, а детей можно родить и после 40. Я ничего против такой практики не имею, наоборот, ради бога", — прокомментировала свое отношение к теме брака Дарья.

Несмотря на то, что новоиспеченные супруги имеют от предыдущих браков трех детей на двоих, они не исключают возможности появления общего ребенка. Дарья и Андрей - зрелая пара, поэтому рассматривают возможность суррогатного материнства.

"Знаете, это очень серьезная тема, не для разговора на бегу. Но к суррогатному материнству я отношусь очень и очень хорошо. Если пара хочет иметь ребенка, для этого все средства хороши. Благо, сейчас есть возможности", — поделилась своим мнением актриса.